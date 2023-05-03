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Gündem
AA 03.05.2023 10:18

Bakan Çavuşoğlu: 4'lü Suriye görüşmeleri 10 Mayıs'ta Moskova'da olabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: 4'lü Suriye görüşmeleri 10 Mayıs'ta Moskova'da olabilir

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