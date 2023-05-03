Yeni Zigana Tüneli hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı bugün yapılacak Yeni Zigana Tüneli'nin girişinde basın açıklaması yaptı.

Karaismailoğlu, Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini katbekat artıracak, ülkenin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp kara yolu tünellerinden Zigana Tüneli'ni, hizmete açarak muhteşem bir eseri daha Trabzon ve bölge ile buluşturacaklarını söyledi.

"Proje sayesinde 90 viraj ortadan kalktı"

Yeni Zigana Tüneli'nin inşasıyla 12 metre genişliğindeki devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline geldiğini belirten Karaismailoğlu, "Zigana'nın zirvesinde 2 bin 10 metre olan ve 1. tünelde 1825 metreye indirilen kot, Yeni Zigana Tüneli ile 810 metre daha aşağı çekilerek 1015 metreye indirilmiştir. Proje sayesinde mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kalktı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşerek yolun geometrisi iyileşti. Güzergah 8 kilometre kısalarak, seyahat süresi otomobiller için 30 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika düşürüldü" diye konuştu.