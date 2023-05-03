TRT Haber yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni petrol rezervi müjdesi verdi. "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk" dedi. Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol rezervinin müjdesini dün Konya'da açıkladı.

Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretimi yapılacak.

TRT Haber Gabar'daki yeni petrol sahasında.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni petrol rezervi müjdesini "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk" açıklamasıyla verdi. TRT Haber ekibi, Gabar'daki yeni sahadan detayları aktarıyor. https://t.co/khL2PfCYwM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 3, 2023

Tükiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini bu saha tek başına karşılayacak.

Yüksek kaliteye sahip petrol rezervinden alınan petrolün işlenmek üzere rafinerelere sevki de başladı.

Bu sahadan sağlanacak petrol, Türkiye'nin tamamında üretilen petrol miktarından daha fazla. Petrol kuyusu Cizre'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunurken, yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulunuyor.