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TRT Haber 03.05.2023 10:04

TRT Haber yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında

TRT Haber ekibi, Gabar'da yeni keşfedilen Şehit Aybüke Yalçın-1 adı verilen petrol sahasını görüntüledi. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip saha Türkiye'nin petrol ihtiyacının 10'da 1'ini tek başına karşılayacak.

TRT Haber yeni keşfedilen Gabar petrol sahasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni petrol rezervi müjdesi verdi. "Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulduk" dedi. Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği petrol rezervinin müjdesini dün Konya'da açıkladı.

Cudi-Gabar Şehit Aybüke Yalçın-1 sahasında günlük 100 bin varil petrol üretimi yapılacak.

 

Tükiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini bu saha tek başına karşılayacak.

Yüksek kaliteye sahip petrol rezervinden alınan petrolün işlenmek üzere rafinerelere sevki de başladı.

Bu sahadan sağlanacak petrol, Türkiye'nin tamamında üretilen petrol miktarından daha fazla. Petrol kuyusu Cizre'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunurken, yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulunuyor.

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