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Gündem
İHA 03.05.2023 10:36

Şarkıcı Gülşen'in davasında karar belli oldu

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Gülşen'in 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Şarkıcı Gülşen'in davasında karar belli oldu

Ataşehir'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.

İtiraz sonucu tahliye edildi

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yurt dışı yasağı kaldırıldı

Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine, Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi. Avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı. 

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