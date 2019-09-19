Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik bu yılın yaz döneminde yurt içi ve yurt dışında düzenlenen operasyonlarda 396 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristler arasında "kırmızı" kategoride aranan terörist Şerif Yakut, "turuncu" kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu "Eren Karker" kod adlı Ünal Dinar ve 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül de bulunuyor.

Pençe Harekatı ve Kıran Operasyonu devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı" ile İçişleri Bakanlığınca Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Van'da 17 Ağustos'ta başlatılan "Kıran Operasyonu" kararlılıkla devam ediyor.

Yeni komando birlikleri sahaya indirildi

Askeri kaynaklar, Pençe-3 Harekatı'nın genişletilmesine ilişkin, "Yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekat bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde kış tertiplenmesi olarak ifade ettiğimiz tertiplenmeye geçeceği bölge." ifadesini kullandı.

Teröristlerin kış tertiplenmesinin engellenmesi için söz konusu bölgenin kontrol altına alınmasına devam edildiğini aktaran kaynaklar, "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildi." değerlendirmesinde bulundu.

Pençe harekatları kapsamında 370 kilometrelik alanda operasyonların sürdüğünü vurgulayan askeri kaynaklar, operasyonlarla hudut emniyetinin ileriden sağlandığını vurguladı.

Kandil bölgesine de bir harekat olup olmayacağına yönelik soruya ise kaynaklar, "İhtiyaç duyduğumuz takdirde her türlü operasyonu her türlü bölgede icra edebiliriz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA