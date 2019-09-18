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Hakkari kırsalında silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi18 Eylül 2019 Çarşamba 21:44 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 21:51
Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber