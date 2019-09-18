İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber