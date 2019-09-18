Bakan Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar18 Eylül 2019 Çarşamba 16:41 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu söyledi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.
Hizmet İhracaatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın arttırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023’te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak! pic.twitter.com/iEMZG2uBD6— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 18, 2019
Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.
Kaynak: AA