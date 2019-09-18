CHP Grubu yeni yasama döneminin başlamasının ardından, üç gün sürecek kampa girecek.

CHP kampı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 4-6 Ekim tarihlerinde Bolu Abant'ta gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu'nun 4 Ekim'de Bolu Belediyesi'nin bazı açılışlarını yapacağı, akşam saatlerinde ise Büyük Abant Otel'de gerçekleştirilecek kampa katılacağı öğrenildi.

Yeni dönem stratejisi konuşulacak

CHP kampında partinin yeni yasama döneminde Meclis gündemine taşıyacağı kanun teklifleri ve önerilerin ele alınması bekleniyor. CHP Grubu kendi önerilerinin yanı sıra iktidar partisinin gündeme getireceği "yargı paketi" gibi teklifleri de yine kampta değerlendirecek.

Kampta milletvekillerinin bölgelerine ilişkin çalışmalarını parti yönetimine aktaracağı belirtilirken, partinin son yerel seçimlerde az oy aldığı seçim bölgelerindeki yeni stratejileri masaya yatırılacak.

Parti örgütü ve milletvekillerinin bu yerlerde propaganda yaparken dikkat etmesi gerekenler, seçmene anlatılması istenen konular değerlendirilecek.

Öte yandan, CHP yönetimi yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirme toplantıları sonrasında az oy aldığı yerlerde milletvekili görevlendirmeleri yapmıştı. Görevlendirilen milletvekillerinin hazırladıkları raporları kampta yönetimin bilgisine sunacağı da öğrenildi.

Kaynak: AA