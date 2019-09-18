Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Üniversiteye girişteki kat sayı adaletsizliklerini ortadan kaldırarak her öğrencimizin yarışa aynı şartlarda başlamasını sağladık. Eğitime sağlanan bütçeyi 16 kat artırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteye girişteki kat sayı adaletsizliklerini ortadan kaldırarak her öğrencimizin yarışa aynı şartlarda başlamasını sağladık.https://t.co/uhh2niHr9E pic.twitter.com/RmRAvrY6LQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

Eğitim-öğretim önümüzdeki süreçte de en önemli konumuz olmaya devam edecek. Yükseköğretimde üniversite sayısı 207'ye, öğrenci sayısı da 8 milyona çıktı. Her ilde üniversite açıldıktan sonra bölgelerdeki başarı oranı da arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek öğretimde üniversite sayısı 207'ye öğrenci sayısı da 8 milyona çıktı.https://t.co/uhh2niHr9E pic.twitter.com/0xxSY3J1N8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

En büyük adaletsizlik eğitim-öğretim hayatındaki adaletsizliktir.

Eğitim ve öğretim alanı da dinamik bir süreçtir. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm aşamalarda değişim şart. Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki yıllarda da önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir.

[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Fotoğraf: AA]

"Rektör atama kriterleri güncellenecek"

Ülke çapında üniversiteleri yaygınlaştırırken yurtların yatak kapasitesini de 677 bine çıkardık. 1 milyon 613 bin öğrenci burs imkanından yararlanıyor.

Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz.

"Kredi ve burslara zam gelecek"

Kredi veya burs olarak lisans öğrencilerimize aylık 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni tabii bir zam daha gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız.https://t.co/uhh2niHr9E pic.twitter.com/3AWLO9oAQE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

"Vakıf üniversiteleri bilimsel araştırmalara yönelmeli"

Vakıf üniversitelerimizin üzerlerine giderek daha çok yapışan ticari kurum algısının önüne geçmek için bilimsel araştırmalara daha çok yönelmelerini özellikle sağlamalıyız.

Mesleki eğitimin yeniden ele alınması ve gençlerimiz için cazip hale getirilmesi şarttır.

Gençlerimizi sadece diploma sahibi değil birikim ve beceri sahibi de yapmalıyız.

#SONDAKİKA

[Ankara'daki Üçlü Zirve] Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 haftada buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız.https://t.co/uhh2niHr9E pic.twitter.com/i07qxFqnO8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

"Kendi planlarımızı devreye sokacağız"

İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz. Avrupa ülkelerinden hem İdlib, hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor.

Kaynak: TRT Haber