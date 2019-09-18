Erzurum Valiliğince, Karayazı ilçesi Belediye Başkanı Melike Göksu'nun görevden alınarak, Karayazı ilçesi Belediye Başkan Vekili olarak Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu'nun görevlendirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan devam eden savcılık soruşturması, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının YArgıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46. maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kaynak: TRT Haber