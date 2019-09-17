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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayaalp'e kutlama telgrafı17 Eylül 2019 Salı 21:23 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez altın madalya kazanan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaalp'e tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp