Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim'de başlayacak yeni döneme hazırlanıyor. Yeni dönemde en dikkat çeken değişiklik Ayrancı kapısındaki düzenleme olacak. Ayrancı kapısına yeni bir güvenlik binası inşa ediliyor. Yeni bina, eski prefabrik yapının karşısına 500'er metrekarelik iki kat şeklinde inşa edilecek.

Bu kapıda güvenlik güçleri 24 saat kesintisiz çalışacak, kontrol noktaları oluşturulacak ve kapı ziyaretçi girişine açılacak. Böylece ziyaret günlerinde Dikmen kapısında oluşan yoğunluk hafifleyecek.

Meclis'teki hazırlıklar yeni güvenlik binası ile sınırlı değil. Ana bina önünde bulunan protokol yolu yeniden asfaltlandı, kulislerde detaylı temizlik yapıldı.

Çalışmaların 1 Ekim'e kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber