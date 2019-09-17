Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani’nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırıyla ilgili yazılı mesaj yayımladı.

Mesajda, Afganistan’daki demokratik süreci hedef alan saldırı kınandı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber