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Türkiye'den Afganistan'a baş sağlığı17 Eylül 2019 Salı 14:04 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 14:14
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Charikar şehrinde Cumhurbaşkanı Gani’nin seçim mitingine yapılan bombalı saldırıyla ilgili yazılı mesaj yayımladı.
Mesajda, Afganistan’daki demokratik süreci hedef alan saldırı kınandı.
Açıklama şöyle devam etti:
"Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Cumhurbaşkanı Gani başta olmak üzere dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin barış ve güvenlik ortamında gerçekleştirilmesini temenni ediyoruz."
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Afganistan