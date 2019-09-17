Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı17 Eylül 2019 Salı 11:29 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 12:04
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Patlamada 24 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
Patlamada 24 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olduğu öğrenildi. Gani'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Kabil'de patlama
Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de de patlama meydana geldi, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA, TRT Haber