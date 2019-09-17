Askeri darbeyle görevden uzaklaştırıldılar, cuntacıların kurduğu mahkemede yargılanarak idam edildiler. Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu katledilmelerinin 58'inci yılında İstanbul'daki anıt mezarlarında anıldı.

Tören Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yayımladığı mesaj okundu.

Erdoğan, "Merhum Menderes ve arkadaşlarının halen hayırla ve şükranla yad edilmelerinin sebebi, milletin safında yer almış olmalarıdır" dedi.

Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu törende yer aldı.

Ümran Menderes, "Unutmadık unutturmayacağız. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye’nin demokrasisine ağır bir darbe yapılmıştır, demokrasi katledilmiştir. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı." dedi.

"Tüyler ürperten insanlık dışı bir hadisedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende şöyle konuştu:

"Hala unutturulmaya çalışılan, oldubittiye getirilmeye çalışılan, görmezden gelinen, tüyler ürperten insanlık dışı bir hadisedir. Bir çete iradesiyle, bir çadır mahkemesinde verilen bir karar. Artık bu dili düzeltmek zorundayız."

Anma programı duayla sona erdi.

Kaynak: TRT Haber