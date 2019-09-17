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Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü17 Eylül 2019 Salı 15:46 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 15:49
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile telefonda görüştü. Akar, Panagiotopoulos'u yeni görevi nedeniyle kutladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Akar, görüşmede mevkidaşını yeni görevi nedeniyle kutladı.
Ayrıca, iki bakan ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: TRT Haber