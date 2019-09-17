Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 13 Eylül'de Yunanistan'da oynanan Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol Karşılaşmasında ortaya çıkan bayrak krizi hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, "Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir." dedi.

Aksoy açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine, sahada Yunan Bayrağı varken Türk Bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Muratpaşa Belediyespor'un EHF Kupası 1. turunda PAOK ile Selanik'te oynadığı iki maçta da yaşanan müessif olayları şiddetle kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Ne olmuştu?

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'la Selanik'te 13 Eylül'de oynadığı maçta 32-25 yenildi. Paşa'nın Melekleri, önceki gün yine Selanik'te oynanan maçta Yunanistan temsilcisiyle 24-24 berabere kalınca elendi.

Türk bayrağı asılmasına izin verilmedi

Karşılaşmalarda yaşanan bayrak krizi, sahadaki mücadelenin önüne geçti. İlk maç öncesi yapılan teknik toplantıda Yunan takımı temsilcileri taraftarı tahrik etmeme adına yönetmelikteki kural gereği salona iki ülke bayrağının asılmaması kararı aldı.

Maç başlama saatinde Muratpaşa Belediyespor yöneticileri salonda sadece Yunanistan bayrağının asılı olduğunu fark etti. Türk bayrağının asılması gerektiğini saha gözlemcisine ileten yöneticiler, olumsuz yanıt aldı. Yunan takımı temsilcileri de maçın oynanacağı salona Türk bayrağının asılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyespor yöneticileri, yönetmeliğe göre iki ülke bayrağının asılı olması gerektiğini, bu yapılmayacaksa sadece EHF bayrağının yer alması gerektiğini saha gözlemcisine iletti.

Gözlemci de Türk yöneticilere salonda yaşananlar hakkında rapor tutacağını ifade etti. Paşa'nın Melekleri maça, üzerinde ay yıldız bulunan takım formasıyla çıktı.

Taraftarlar kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı

Gergin ortamda geçen maçta PAOK taraftarı, Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı sporcularına tükürüp, sporcuların kayıp düşmesi için sahaya kaygan madde fırlattı.

Kaynak: TRT Haber