Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni komando birliklerinin sahaya indirildiği belirtildi. Operasyon, 13 Eylül'den itibaren doğu istikametinde geliştirilerek devam ediyor.

Askeri kaynaklar, ihtiyaç olduğu takdirde her bölgeye operasyon düzenlenebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca, son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber