Türkiye
Hakkari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi17 Eylül 2019 Salı 20:19 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 20:35
İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Hakkari