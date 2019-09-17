Türkiye
Antalya'da orman yangını17 Eylül 2019 Salı 19:27 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 19:31
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
[Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Gebiz Mahallesi'nde bir tarlada yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormana ve makilik alana sıçradı.
Yakınında seraların bulunduğu yangına, 8 helikopter, 20 arazöz ve 120 işçiyle müdahale edildi.
13 hektarlık alanda hasara neden olan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA