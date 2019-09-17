Türkiye
Adana'da pamuk yüklü tırda yangın17 Eylül 2019 Salı 19:01 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 19:04
Adana'nın Kozan ilçesinde, pamuk yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.
Hacıbeyli Mahallesi'nde, Recep Işık yönetimindeki 01 F 1462 plakalı tırın pamuk yüklü dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar ve iş makinelerinin yardımıyla müdahale edilen yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tır ve pamuklarda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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