Türkiye
Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı17 Eylül 2019 Salı 18:23 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 18:26
Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 8 eski öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Karaman, İstanbul, Konya ve Mersin'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheli 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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