Türkiye
Tarlaya gitmek üzere evden ayrılan kadından haber alınamıyor17 Eylül 2019 Salı 19:20 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 19:25
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bulunması için arama başlatıldı.
[Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışması kapsamında Bozburun yolu mevkisindeki sulama kuyusunun içi boşaltıldı ]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bulunması için arama başlatıldı.
Lokmanlı Mahallesi'ndeki evinden 14 Eylül'de "Tarlaya gidiyorum." diyerek ayrılan 60 yaşındaki Emine Ölmez'in bir daha dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışması kapsamında, Ölmez'in en son görüldüğü Bozburun yolu mevkisindeki sulama kuyusunun içi boşaltıldı.
Suyun boşaltılmasının ardından kayıp kadına dair bir emareye ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri genişletildi.
Kaynak: AA
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