AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik açıklamasından öne çıkan başlıklar:

-Diyarbakır'daki vicdan annelerini bir kez daha selamlıyoruz. Devlet bütün gücüyle mücadele ediyor. Annelerin tavrı, teröre karşı en büyük eylemdir. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir.

-[Yargı reformu paketi] Yeni dönem reform dönemi olacak. Bu paket ikinci safha olarak gündeme gelecek. İnsan hakları merkezinde şekillenen bir reform olacak. AB kriterlerini göz önüne alan bir kapsama sahip. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak. Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir. Büyük ihtimalle ekim ayında meclis gündemine gelecek.

-[Ankara'daki 3'lü Suriye Zirvesi] 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır. Zirve çerçevesinde ortak tutumun altının çizilmesi önemli. Mültecilerin geri dönme mekanizmasının desteklenmesi önemli. Güvenli bölgenin dikkate alınmaması büyük göçü getirdi. Göç gerçeğinden kimse kaçamaz, önemli olan köprüler kurmak. Güvenli bölge mülteciler için doğru politikadır. Güvenli bölgeyle insanların topraklarına dönmesi sağlanmalı.

-[Türkiye-ABD ilişkileri] ABD ile anlaşamadığımız pek çok konu vardır, müttefiklik ilişkisinin sahaya yansıtılması konusunda sıkıntı var. İlişkilerde pozitif ilerleme de söz konusu. 100 milyarlık ticaret hedefi için somut yol haritası ortaya çıktı. Türkiye, bölgesinde güvenliğin ve barışın kilit unsuru. Türkiye patriot konusuna da olumlu yaklaşmaktadır.

-[İsrail seçimleri] Mevcut başbakan ırkçı bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bu yaklaşımlar seçim sonucunu garantilemek için ortaya konmuştur. Ortaya konan yaklaşım barışı sabote etmektedir. İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir.

-[Suudi Arabistan'da rafineriye saldırı] Saldırının arkasında kim var bilemiyoruz ve kınıyoruz. Bölgede daha çok istikrarsızlık yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Suudi Arabistan’ın Aramco tesislerine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bölgede daha çok istikrarsızlık yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir.https://t.co/OF8a2Rcwbs pic.twitter.com/WykbAPSNyR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

-Erken seçim diye bir şey yok, seçimler bitti. Vatandaşımızın beklentisi reformların yapılması, etrafımızdaki sorunların azaltılması. Dolayısıyla erken seçim gündemimizde yok, hükümet gündeme hakim. Hepimizin patronu vatandaştır, vatandaş da seçim istemiyor. Önümüze bakıyoruz, daha hassas bir dönem. Demokrasimizi, ekonomimizi güçlendirmeliyiz, onlarla ilgili çalışıyoruz.

-Suriye'de tavır değişikliği yok. Mesele Suriye rejiminin kendi milletine katliam politikasıdır.

- [FETÖ ile mücadele] Adalet Bakanlığı mücadelede kilit bakanlıktır. Adalet Bakanlığı mensuplarımız da güçlü bir şekilde mücadele ediyorlar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Adalet Bakanlığı FETÖ ile mücadelede kilit bakanlıklardan bir tanesidir. Adalet bakanımız FETÖ ile güçlü bir şekilde mücadele ediyor.https://t.co/OF8a2Rcwbs pic.twitter.com/7HSc4ufWUX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

-Cumhurbaşkanlığı kararıyla kararname arasındaki farkın bilinmesi gerekir. Bu gizli bir kararname değildir, bir Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Cumhurbaşkanlığı kararının birçoğu yayınlanmayabiliyor, bu da öyle bir karardır. Tank palet fabrikası konusunda gizli saklı bir şey yok. Dolayısıyla tesisin mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığında kalacaktır, mülkiyet kimseye devredilmiyor. Kamu-özel sektör ortaklığıdır. Ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil. İşçilerden hiçbiri işten çıkartılmayacaktır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tank palet fabrikası ile ilgili gizli saklı birşey söz konusu değildir.https://t.co/OF8a2Rcwbs pic.twitter.com/mWWG2a19DL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 18, 2019

Kaynak: TRT Haber, AA