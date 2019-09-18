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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ı ölümünün 7. yılında unutmadı18 Eylül 2019 Çarşamba 23:32 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 00:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının yedinci yılında Neşet Ertaş'ı rahmetle andı. Sanatçıyı rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, sosyal medya hesabından Neşet Ertaş'la birlikte katıldığı bir programı da paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından usta sanatçı Neşat Ertaş'ı yad etti.
Instagram ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"10 yıl önce bugün. 18 Eylül 2009'da Neşet Ertaş ile bir televizyon programında bir araya gelmiştik. Neşet Baba'nın eşsiz sohbeti ve sanatıyla unutulmaz bir buluşma olmuştu. Bu buluşmadan yaklaşık 3 yıl sonra, 2012'de aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."
Kaynak: TRT Haber
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