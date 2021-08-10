Tarım ve Orman Bakanlığı, sistemlerine yönelik siber saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Hacker gruplarınca 31 Temmuz gece 01.00 sularında Bakanlığın ana domain sunucularına saldırı yapıldı.



Durumun fark edilmesinin ardından sistem şifreleme protokolleri devreye girdi.

Saldırı boşa çıkarıldı



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak başlatılan çalışmayla saldırı boşa çıkarıldı.



Açıklamada, etkilenen sunucuların ve yedeklerinin kriminal inceleme için koruma altına alındığı da belirtildi.