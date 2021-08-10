Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 02:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı: Tüm sistemlerimizin güvenliği kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Tarım ve Orman Bakanlığı, 31 Temmuz'da sistemlerine yönelik yapılan siber saldırının Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte kontrol altına alındığını açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sistemlerine yönelik siber saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Hacker gruplarınca 31 Temmuz gece 01.00 sularında Bakanlığın ana domain sunucularına saldırı yapıldı.
Durumun fark edilmesinin ardından sistem şifreleme protokolleri devreye girdi.
Saldırı boşa çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkileri ile koordineli olarak başlatılan çalışmayla saldırı boşa çıkarıldı.
Açıklamada, etkilenen sunucuların ve yedeklerinin kriminal inceleme için koruma altına alındığı da belirtildi.
Etiketler: Siber Saldırı Tarım ve Orman Bakanlığı
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