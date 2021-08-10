Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 01:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 9 Ağustos aşılamada en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Koca, "Bugün üçüncüyüz. Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız" dedi.
BUGÜN ÜÇÜNCÜYÜZ! Son 24 saatte 1 Milyon 508 Bin 939 doz Covid-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1.582.232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
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