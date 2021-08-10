Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca, "Bugün üçüncüyüz. Son 24 saatte 1 milyon 508 bin 939 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 9 Ağustos, aşı performansında en iyi olduğumuz günler sıralamasında üçüncü. 1 milyon 582 bin 232 doz olan günlük rekoru yakalamak biraz bize, biraz da aşıya karar verme hızına bağlı. Biz yarın hazırız" dedi.