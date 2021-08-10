Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 01:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ula ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir hektar alan zarar gördü.
Çıtlık Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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