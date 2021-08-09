Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

270 orman yangınından 267'nin kontrol altına alındığını 3'ünün devam ettiğini ifade etti.

Yangınlara 15 uçak, 64 helikopter, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 430 iş makinası ve 5 bin 250 personelle müdahale edildiğini söyledi. Pakdemirli, 28 Temmuz'dan bugüne dek 53 ilde orman yangınının çıktığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

267 yangın kontol altında. Muğla Köyceğiz ve Milas ile Aydın Bozdoğan yangınları devam ediyor.

Şu ana kadar 206 kırsal yangınına müdahale yapıldı. Şu anda iki ilimizde 3 orman yangını ile mücadele devam ediyor. Aydın'daki yangın rüzgar artmazsa kontrol altına alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklama yapıyor. https://t.co/vmDLnYaxnn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2021

Yunanistan'dan uçak talebi

Yunanistan'ın bizden uçak talebi var, buna olumlu bakıyoruz. İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke (Yunanistan) Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak.

Milas yangınıyla alakalı maalesef makilik alan böyledir.

Termik santraller konusunda gerekli tedbirleri aldık. 13 günde 476 cephede yangınlarla mücadele ettik.

Orman yangınıyla mücadele etmek isteyenler e-Devlet'ten müracat edebilir. Bununla ilgili yakın zamanda bir eğitim faaliyeti başlatacağız. Yanan yerleri ağaçalandırma çalışamalarını bilimsel yönden yürütüyoruz.

Kontrol altına alınan yerlerde dıştan içe doğru soğutma işlemi uyguluyoruz. Arazözler en ufak duman kalmayacak şeklide çalışıyor.

Yangın bölgelerinde hasar tespit çalışamaları yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Termik santralle alakalı riskler minimize olmuş bir vaziyette ama peşini bırakmadığımız, yol açıp tamamıyla söndürmemiz gereken bir yangınla karşı karşıyayız.https://t.co/A3MY1OQYQI pic.twitter.com/K1yRAzQUGE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2021

"Zararların karşılanmasına başladık"

Bugün 14 milyon lira ihtiyaç sahiplerine bugün gönderildi. Zararların karşılanmasına başladık. Büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanlarının karşılanmasının tamamını hibe olarak yapıyoruz. Muğla'da arıcılık son derece önemli. Dünyada çam balının merkezi Muğla'dır. Bu konudda da yararlı saracağız. Yeni bal ormanları tesis edeceğiz. Zarar görev çiftçilerimizin borçlarının tamamı ertelenecek. Bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceğiz

"Devlet tüm kurumlarıyla buradadır"

Söylentilere itibar etmeyin. Kimseyi madur etmeyeceğiz. Ormanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Devlet tüm kurumlarıyla buradadır, kimse endişe etmesin. Orman kahramanlarımıza özverili mücadelesiden ötürü teşekkür ederi.

AYDIN NAZİLLİ-BOZDOĞAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI.



Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Pakdemirli, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.