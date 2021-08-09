Sosyal medyada yayınladığı bir videoda Türkiye'de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaştığı videodaki ifadeleri nedeniyle Afgan gazeteci hakkında soruşturma başlattı.https://t.co/1P1in7xVgs pic.twitter.com/kl0SVA7UZk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklama yapmıştı:

"Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor. Bunlara karşı da hukuk içerisinde gereği yapılır."