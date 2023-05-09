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Gündem
AA 09.05.2023 14:51

Tahıl koridoru toplantısı 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmeler 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak.

Tahıl koridoru toplantısı 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konula ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Birleşmiş Milletler ile ikili ve çok taraflı görüşmeler yapılacaktır.

Söz konusu görüşmelerde dünya gıda arzı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyan 'Tahıl Koridoru'nun hızlı, güvenli ve etkin olarak işletilmesi ile gıda fiyatlarında istikrarın sağlanarak ihtiyaç sahibi ülkelerin zarar görmelerinin önüne geçilmesi adına Tahıl Anlaşması'nın uzatılması, çatışma koşulları nedeniyle Ukrayna limanlarında mahsur kalan ticari gemilerimiz ve mürettebatının ülkemize dönüşleri için detaylı ve emniyetli bir tahliye planı oluşturulması konuları ele alınacaktır."

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