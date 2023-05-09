Çavuşoğlu: Dörtlü toplantı Moskova'da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı için Moskova'ya gidecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Amacımız, Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış, Suriye'yi bölmek isteyen ve bize tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede iş birliği ve Suriyelilerin Suriye'ye güvenli şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız da hayırlara vesile olur.