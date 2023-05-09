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TRT Haber 09.05.2023 14:37

Çavuşoğlu: Dörtlü toplantı Moskova'da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz" dedi.

Çavuşoğlu: Dörtlü toplantı Moskova'da gerçekleştirilecek
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı için Moskova'ya gidecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti;

Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Amacımız, Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış, Suriye'yi bölmek isteyen ve bize tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede iş birliği ve Suriyelilerin Suriye'ye güvenli şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız da hayırlara vesile olur.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya İran Suriye
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