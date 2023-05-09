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Gündem
TRT Haber 09.05.2023 14:39

Bakan Çavuşoğlu: Sudan Büyükelçiliği tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'daki çatışmaların ortasında kalan Türk Büyükelçiliği binasının sabah saatlerindeki operasyonla tahliye edildiğini, personelin büyükelçilik konutuna götürüldüğünü açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Sudan Büyükelçiliği tahliye edildi

Cumartesi günü çatışmanın ortasında kaldılar. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimi ile güvenli bölgeye taşındılar.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da Hartum Büyükelçisi'nin aracına yapılan saldırının detaylarını anlattı.

Sudan'da bir savaş ortamı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Dün gece bir operasyonla büyükelçiliğimiz çalışanları, özellikle güvenlik görevlilerini bir operasyonla büyükelçiliğimizden çıkardık. El-Burhan'ın da desteğiyle, ordunun da desteğiyle. Çünkü çatışmalar sokakta. Allah hiçbir ülkeyi bu duruma düşürmesin. Biz Libya'da dengeleri değiştirmeseydik bugün Trablus sokakları da halen böyle olacaktı. Bu savaşın durdurulması için de çaba sarf ediyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, Hartum sokaklarındaki çatışmalar sebebiyle büyükelçiliğin de daha güvenli bir bölgeye taşınacağını söylemişti.

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