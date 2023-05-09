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TRT Haber 09.05.2023 11:04

Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki: Alçak eylemler kabul edilemez

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları lanetleyerek, hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diledi. Dışişleri Bakanlığı saldırıya "Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepki: Alçak eylemler kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Saldırıların "kabul edilemez" olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail güçlerince bugün Gazze’ye düzenlenen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerin hayatlarını kaybetmesine neden olan saldırıları lanetliyoruz. Bu tarz alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu saldırıların, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve bölgede yeni bir çatışma sarmalına sebebiyet vermeden derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı
İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı

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Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti Gazze İsrail
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