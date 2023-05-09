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TRT Haber 09.05.2023 10:47

İllerine dönmek isteyen depremzedelere kolaylık

6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınma amacıyla İstanbul’a giden afetzedelerin, havayolu veya karayoluyla geri dönüşleri için 12 Mayıs'a kadar başvuru talepleri alınmaya devam edecek.

İllerine dönmek isteyen depremzedelere kolaylık
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), geçici barınma amacıyla İstanbul’a giden afetzedelerin illerine geri dönüş taleplerine ilişkin yapılan açıklamada, 12 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruların alınmaya devam edeceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul’a gelen afetzedelerimizin, havayolu veya karayoluyla illerine geri dönüşleri İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir.

Deprem bölgesine geri dönüş talepleri, Kaymakamlıklarımızda oluşturulan Tahliye ve Başvuru Birimlerine 09.00-22.00 saatleri arasında şahsen yapılabilmektedir. 

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