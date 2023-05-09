Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.05.2023 10:52

PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da düzenlediği operasyonda, Türkiye'ye yönelik birçok saldırının faili terör örgütü PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu Tekin Okan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Gara'da düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, etkisiz hale getirilen teröristin 2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanına drone ile yapılan saldırıları yönettiği, saldırılarda kullanılan dronların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerine yönelik dron saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Saha ajanları fiziki takibe başladı

PKK/KCK tarafından Suriye’den ve Irak’tan, güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik gerçekleştirilen eylemlerde Tekin Okan'ın geliştirdiği dronlar kullanıldı. Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı. MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın dronların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti. Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gara’da gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi MİT Son Dakika Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
İllerine dönmek isteyen depremzedelere kolaylık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:01
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü
12:01
Depremzedelerin yaraları tam teşekküllü sahra hastanesinde sarılıyor
12:00
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı sanıkları yargılanıyor
11:51
Meksika nesli tükenme tehlikesi altındaki yunuslar için arama çalışmaları başlattı
11:54
İstanbul'dan deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedeler için başvuru süresi uzatıldı
11:51
Afyonkarahisar'da "Kökünü Kurutma Operasyonu'nda" 82 zanlı tutuklandı
Tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü
Tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü
FOTO FOKUS
Oy pusulalarının basımı tamamlandı
Oy pusulalarının basımı tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ