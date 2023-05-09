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Gündem
AA 09.05.2023 14:44

Muharrem İnce: Atılmadık iftira kalmadı

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim sürecinde kendisine yönelik birçok iftiranın ortaya atıldığını ancak bunların hiçbirinin kendisini yıldırmayacağını söyledi.

Muharrem İnce: Atılmadık iftira kalmadı
[AA (Arşiv)]

İnce, Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlediği basın toplantısında, mecliste mutlaka Memleket Partisinin olması gerektiğini belirtti.

Partilerinin Atatürkçü bir parti olduğunu vurgulayan İnce, "Bu kadar çok Atatürk'le cumhuriyetle problemli olan bir parlamentoda o parmakların nereye kalkacağını bilmiyorum. Yani o eski AKP'lilerin CHP listelerinden seçilen o eski AKP'lilerin yeniden AKP'ye gitmeyeceğinin, 360 milletvekilini anayasa değişikliği için bulmayacağının garantisini kimse veremez." ifadelerini kullandı.

CHP'li seçmenin iyi düşünmesi gerektiğini anlatan İnce, "Bas oyunu Memleket Partisi'ne, Atatürkçüler, cumhuriyetçiler Türkiye'nin sigortası olur. Onun için bu çok önemli. Memleket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Atatürkçülerin haricinde kimsenin olmadığı bir partidir. Yekvücut bir partidir. Birinci kuralımız zaten Atatürk'te sorunun varsa partiye istemiyoruz." dedi.

"Yüzde 60'la kazanıyorsanız problem yok"

Millet İttifakı'na seslenen İnce, şöyle devam etti:

"Bir açıklamanızda diyorsunuz ki 'Ben yüzde 60'la kazanıyorum.' Yüzde 60'la kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddiye almanıza da gerek yoktur. Troller başta olmak üzere, herkes bana saldırıyor. Atılmadık iftira kalmadı. Sahte kasetlerden sahte dekontlardan sabah neyle uyanacağım diye bekliyorum. Hiç önemli değil. Bunlar beni diz çöktürmez. Ben boyun eğmem. Mümkün değil. Benim abdestimden şüphem yok. Ben ne yaptığımı biliyorum."

"Hepsine dava açacağım"

FETÖ'cülerin kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu, CHP'lilerin de bu iddiaları yaydığını öne süren İnce, şöyle devam etti:

"O sahte belgeleri yayanları da tespit edebildiklerimi, hepsine dava açacağım. Sonra bana yalvarmayın. Baştan söylüyorum. Sonra bana gelip 'Özür dilerim, ben yanılmışım' demeyin, hiç kimseyi affetmeyeceğim. Benim onurumla, şerefimle oynayacaksınız, benim çoluk çocuğum var, benim ailem, gelinim, torunlarım var. Hiçbirinizi affetmeyeceğiz. Şimdi soruyorum; Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 60'la seçimi kazanıyor musun? Sana ben engel mi oluyorum? Önünü mü tıkıyorum, yoksa yardımcı mı oluyorum? İyi düşün. Bakın aziz milletimiz; Muharrem İnce'nin ve Memleket Partisinin oy aldığı kesim ne Kılıçdaroğlu'na oy verir ne Erdoğan'a oy verir. Bir kere bunu doğru bilmeniz lazım."

"Herkes aklını başına toplasın"

İnce, seçimi ikinci tura bıraktırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Hata yapıyorsunuz troller. Ben olmazsam birinci turda Erdoğan alır. Bunu söylüyorum size bak. Seçimi ikinci tura Muharrem İnce bıraktırıyor. Siz diz çöktürmek istiyorsunuz. Siz iftira attıkça 3 bin genç karşılıyor beni Denizli'de. Seçime 1 ay daha kalsa acayip büyüyecek partimiz. Herkes aklını başına toplasın. Seçimin sonucunda mağlubiyet olur diye şimdiden Muharrem İnce'yi hedef tahtasına koymaya çalışanlara da sesleniyorum. Türkiye'nin yeni bir umuda ve yola ihtiyacı var. Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan, ne cumhur ne millet tek yol memleket."​​​​​​​

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