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Gündem
AA 24.10.2024 13:47

SSB'den sektör çalışanlarına kararlılık mesajı

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik hain saldırının asla amacına ulaşamayacağını belirterek, "Saldırının, gece gündüz ülkesinin güvenliği ve geleceği için çalışan bizleri de asla yıldıramayacağının iyi bilinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

SSB'den sektör çalışanlarına kararlılık mesajı
[Fotograf: TRT Haber]

Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından savunma sanayisi sektörü çalışanlarına yönelik bir mesaj gönderdi.

Mesajında, savunma sanayisinin göz bebeği TUSAŞ'ta meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildiren Görgün, yaşanan bu vahim olayda hayatını kaybeden savunma sanayisi şehitlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına, TUSAŞ ailesine ve tüm savunma sanayisi çalışanlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

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Görgün, gerçekleşen elim saldırının, terör örgütlerinin, sivilleri hedef alan karanlık yüzünü bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, "Bu saldırının, herhangi bir sonuç elde etmeyi değil, iş çıkış saatinde evlerine gitmeye çalışan masum insanların canına kastederek, onların üzerinden dünyaya ülkemiz aleyhinde propaganda malzemesi üretmeyi hedeflediği açıktır." değerlendirmesini yaptı.

"Saldırının asıl hedefini çok iyi biliyoruz"

TUSAŞ'ı hedef alan bu alçak terör saldırısının asıl hedefini çok iyi bildiklerine dikkati çeken Görgün, şunları kaydetti:

"Hain saldırının asla amacına ulaşamayacağının, gece gündüz ülkesinin güvenliği ve geleceği için çalışan bizleri de asla yıldıramayacağının iyi bilinmesini istiyoruz. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı önderliği ve liderliğiyle, terör örgütleriyle olan mücadelesine, sonuna kadar devam edecek güce, dirayete ve imkana sahiptir. Savunma sanayimize yönelik bu saldırının, tüm dünyada terör örgütlerine karşı verilecek ortak mücadele için bir milat, bir dönüm noktası olmasını temenni ediyorum. Milletimizin gücünü ve siz kıymetli savunma sanayisi çalışanlarının desteğini alarak çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Türk Savunma sanayisinin başı sağ olsun, aziz vatanımız sağ olsun."

ETİKETLER
Savunma Sanayii TUSAŞ Terörle Mücadele Terör Örgütü Haluk Görgün
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