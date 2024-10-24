Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi için bulunduğu Tataristan’ın başkenti Kazan'da temaslarını sürdürdü.
Erdoğan bu kapsamda, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N’Guesso ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Tataristan'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'ndan, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri uğurladı.