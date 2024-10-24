Duman 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.10.2024 12:12

TUSAŞ'taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliği belirlendi

TUSAŞ'taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

TUSAŞ'taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

MSB: 2'si sözde üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2'si sözde üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

Hainlerin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğunun tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, böylece TUSAŞ'a saldıran her iki hainin de PKK üyesi olduğunun netleştiğini vurguladı.

"Terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız"

Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terör Saldırısı TUSAŞ
Sıradaki Haber
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:22
Katil İsrail Gazze'de sığınma merkezine saldırdı: 4'ü çocuk 16 sivil öldü
15:00
Yunanistan'da deniz yolu ulaşımındaki grev 48 saat uzatıldı
14:59
Bakan Göktaş'ın bulunduğu araç kaza yaptı
14:56
AB veri kurumundan LinkedIn'e 310 milyon euro ceza
15:13
Şehit teknisyenin babası "Alçaklara söyleyecek kelime bulamıyorum"
15:30
Bakan Göktaş'ın aracı kaza yaptı
Deprem uzmanı Sözbilir'den İzmir için Tuzla Fayı uyarısı
Deprem uzmanı Sözbilir'den İzmir için Tuzla Fayı uyarısı
FOTO FOKUS
TUSAŞ çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor
TUSAŞ çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ