TUSAŞ'taki hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliğinin belirlendiğini belirtti.

Hainlerin, PKK terör örgütü üyesi 'Rojger' kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek olduğunun tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, böylece TUSAŞ'a saldıran her iki hainin de PKK üyesi olduğunun netleştiğini vurguladı.

"Terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız"

Yerlikaya, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atmaya kararlıyız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.