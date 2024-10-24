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TRT Haber 24.10.2024 14:11

MSB: 2'si sözde üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si sözde üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi.

İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 47 hedef tam isabetle vuruldu
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 47 hedef tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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