MSB: 2'si sözde üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi.

İcra edilen hava harekatlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2'si sözde üst düzey olmak üzere 59 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.