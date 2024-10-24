Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.10.2024 12:00

TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi

MSB, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dün Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 47 terör hedefi imha edildi.

MSB'den yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 41 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 oldu.

MİT terör hedeflerini vurdu
MİT terör hedeflerini vurdu

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi.

Hava harekatlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada, 10 adet Konkurs Tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi, 2 adet mayın, 6.000 adet Uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirildi.

Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalandı, 1568 şahıs ise engellendi.

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükseldi.

ETİKETLER
Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK PKK/YPG Suriye Terör Örgütü Terörle Mücadele TUSAŞ
Sıradaki Haber
TUSAŞ'tan 'kararlılık' mesajı: Savunma sanayimize katkı sunmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Teröristin kimliği belli oldu
12:12
Küba'da elektrik arızası nedeniyle okul ve iş yerleri bir süre daha kapalı kalacak
12:11
Hindistan'a yaklaşan tropik fırtına nedeniyle 300 bin kişi tahliye edildi
12:08
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 8 yaralı taburcu edildi
11:57
Yenilenebilir enerji yatırımlarında "süper izin" dönemi başlıyor
11:51
Harris: Trump'ın Hitler hakkındaki açıklamaları aşırı rahatsız edici
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından SAHA EXPO alanı Türk bayraklarıyla donatıldı
FOTO FOKUS
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ