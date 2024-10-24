TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakılmadı: 47 terör hedefi imha edildi

MSB'den yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde, Hakurk ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 41 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 235 oldu.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik dün akşamdan bu sabaha kadar icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 47 hedef başarıyla imha edildi.

Hava harekatlarında azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen teröristlere ait mağarada, 10 adet Konkurs Tanksavar füzesi, 7 adet SA 7B Hava Savunma füzesi, 2 adet mayın, 6.000 adet Uçaksavar mühimmatı ile 1 adet 120 mm'lik Havan mühimmatı ele geçirildi.

Yine, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.

Son bir haftada yasa dışı yollarla sınır geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 261 şahıs yakalandı, 1568 şahıs ise engellendi.

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 134'e, engellenen kişi sayısı da 83 bin 875'e yükseldi.