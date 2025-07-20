Açık 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.07.2025 09:39

Son 6 ayda 451 milyon liralık kaçak sigara yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, "dumansız Türkiye" hedefiyle yürüttükleri operasyonlarda, 2025 yılı başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigarayı ele geçirdi.

Son 6 ayda 451 milyon liralık kaçak sigara yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu, her yıl olduğu gibi 2025'te de gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırılmadı.

 

Gelişmiş teknolojiden yararlanılarak düzenlenen operasyonlar sonucu yıl başından bu yana 451 milyon 588 bin lira değerinde 2 milyon 150 paket sigara ile 4 milyon 422 bin elektronik sigaraya el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin, gençlerin bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

"Dumansız Türkiye" hedefiyle gençleri her türlü zararlı ürünlerden korumayı amaç edinen ekipler, titiz ve özverili çalışmalarıyla, halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Sigara Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Su ürünleri ihracatı 973 milyon 820 bin dolara yükseldi
11:30
Türkiye'nin lazer silahı ALKA, hibrit KAPLAN'la avlayacak
11:20
'GÖKÇE' ile hedef tam isabetle vuruldu
11:10
MSB: Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız
11:23
6 ilde motosiklet sayısı otomobili geçti
10:48
DMM'den "Sahte reklam ve dolandırıcılık içerikleri" uyarısı
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
'GÖKÇE' ile hedef tam isabetle vuruldu
'GÖKÇE' ile hedef tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ