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TRT Haber 20.07.2025 08:29

Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 suçlunun Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 1 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, İstihbarat, Narkotik, Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının analizleriyle kişilerin saklandıkları ülkelerin tek tek belirlendiğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli suçlardan aranan, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan A.Ö., S.Ç., İ.K., D.T., İ.Ç., A.Ş., İ.K., Ö.B., M.Y., Ş.A., Ö.G., B.Ş., A.G. ve K.K. ve C.K.'nın izinin sürüldüğünü ve yakalanıp ülkeye iadelerinin sağlandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti;

Kırmızı bültenle aradığımız 14, ulusal seviyede aradığımız 1 olmak üzere 15 suçluyu Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Belçika, Sırbistan ve KKTC'den ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar. Adalet Bakanlığımız ve bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

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