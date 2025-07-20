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Gündem
AA 20.07.2025 08:01

Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir denizaltı ile 3 savaş gemisi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.

Türk savaş gemileri KKTC'deki limanlarda ziyarete açılacak
[Fotograf: AA]

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın (Kıbrıs Barış Harekatı) 51’inci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG İmbat Hücumbotu (P-335) ve TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) KKTC’ye gitti.

Açıklamada denizaltı ve gemilerin bugün 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Bandırma Karakol Gemisi (F-502) ise Girne açıklarında demirleyerek halkın ziyaretine açılacağı kaydedildi.

TCG Bandırma Karakol Gemisi'ne (F-502) ziyaretin Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtasıyla sağlanacağı duyuruldu.

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