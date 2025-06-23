Şimşek: Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gündeme gelen spekülasyonlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize yönelik etkilerini çok boyutlu olarak analiz ettiklerini belirterek şunları aktardı:

"Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır.

Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık.

Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."