47 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 181 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonların detaylarına yer verdi.

Paylaşıma göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde yakalanan 307 şüpheliden 181'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 105'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise devam ediyor.

“Nitelikli Dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda 181 TUTUKLAMA”



47 ilde Nitelikli Dolandırıcılık Şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 2 bin 27 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheliyi yakaladık❗️… pic.twitter.com/FYeRlU2Hgv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 23, 2025

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı dolandırıcılık yöntemleri de deşifre edildi. Şebeke üyelerinin; kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak vatandaşların güvenini kazandığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, "yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadi", "sokak hayvanlarına yardım ve bağış", "sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satışı" gibi yöntemlerle dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan çalışmalarda, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 2 milyar 799 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu saptandı.

"Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz"

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.