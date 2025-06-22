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Gündem
TRT Haber 22.06.2025 22:42

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Suriye'de meydana gelen terör saldırısı için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu saldırı, Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'ye başsağlığı mesajı

Suriye'nin başkenti Şam'daki bir kilisede meydana gelen patlamada en az 20 kişi yaşamını yitirdi, 52 kişi yaralandı.

Şam'da kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti
Şam'da kilisede meydana gelen patlamada 20 kişi hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı Suriye'de meydana gelen terör saldırısı için başsağlığı mesajı yayımladı:

"Şam’da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz." 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu saldırının Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef aldığı, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçladığı vurgulandı.

"Türkiye Suriye’nin yanında olmaya devam edecek"

Açıklamada, "Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos yaratmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır." denildi ve Türkiye'nin Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.

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