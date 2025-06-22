Az Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.06.2025 17:02

Fahrettin Altun: ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı kaosa yol açacak yeni bir adımdır

İletişim Başkanı Altun, "ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısıyla İsrail'in saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaosa yol açacak yeni bir adımdır" açıklamasını yaptı.

Fahrettin Altun: ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısı kaosa yol açacak yeni bir adımdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısı ile İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına eklemlenmesi Orta Doğu'da barış ve istikrara değil, kaos ve karmaşaya yol açacak yeni bir adımdır." ifadesini kullanan Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD'nin Irak ve Afganistan'a askeri müdahaleyle başlayan süreç nasıl ki dünyada daha fazla radikalleşme ve teröre yol açmış ise ABD'nin İran'a yönelik saldırısı da benzer sonuçlar üretebilecek niteliktedir. Batı'da Avrupa’nın siyasi haritasını değiştiren, yabancı ve Müslüman düşmanlığını kışkırtan; Doğu'da ise Batı düşmanlığı ve Amerikan karşıtlığını tetikleyen dinamiklerle Amerika'nın askeri müdahaleleri arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Amerika'nın İsrail'in soykırımcı savaş politikalarını engellemek ve kontrolden çıkmış Netanyahu yönetiminin zapt edilemez yönelişini dizginlemek yerine Netanyahu şebekesinin peşine takılması durumunda dünya barışı erişilmesi daha uzak bir hedef olarak kalacaktır."

Uluslararası toplumu, makul olanın etrafında kenetlenmeye, gözü dönmüş bir şebekenin uluslararası sistemi provoke ve sabote etme çabalarına karşı çıkmaya, bölgesel ve küresel meselelerin çözümünde diplomaside ısrarcı olmaya davet eden Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bölgede ve dünyada istikrarı savunan, medeniyetler arasında barışı yücelten, Doğu ile Batı arasında uyumu teşvik eden siyasi yaklaşımımızı korumaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı İsrail-İran çatışması
Sıradaki Haber
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Trump ve güvenlik yetkililerinin, İran'ın tesislerindeki hasara yönelik ifadeleri çelişti
17:36
ABD İran'ı tehdit etti: Bugüne kadar yapacağı en büyük hata olur
17:17
ABD'nin İran'a saldırısı dünyada büyük endişeye neden oldu
16:59
Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD bağlantılı gemilere yönelik yüksek tehdit uyarısı yapıldı
16:57
ABD'den İran'ın misillemelerine hazırız mesajı
16:55
İran Kızılayı: Nükleer tesislerde radyasyona rastlanmadı, 11 kişi yaralandı
Yeşil Vatan'ı korumak için 7/24 nöbetteler
Yeşil Vatan'ı korumak için 7/24 nöbetteler
FOTO FOKUS
Denizli'de otobüse binen tesettürlü kadına saldırı
Denizli'de otobüse binen tesettürlü kadına saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ