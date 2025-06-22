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Gündem
AA 22.06.2025 14:45

Yılmaz: ABD’nin sürece müdahil olması derin endişeler uyandıran boyutlar kazandırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD'nin İran'a saldırısıyla ilgili, "Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır" açıklamasını yaptı.

Yılmaz: ABD’nin sürece müdahil olması derin endişeler uyandıran boyutlar kazandırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü esnada İsrail'in İran'a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilimin, ABD'nin de sürece müdahil olmasıyla yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazandığını aktaran Yılmaz, bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçların doğabileceğini belirtti.

İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili adil ve doğru tutumun, saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır. Çatışmaların tırmanması halinde, insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır.

Uluslararası toplumu, kurumları ve tüm sorumluluk sahibi ülkeleri, müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz."

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ABD Cevdet Yılmaz İsrail-İran çatışması
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